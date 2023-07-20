Движение по улице 3-й Ударной Армии ограничат в Великих Луках
Участок дороги на улице 3-й Ударной Армии закроют для движения транспорта в Великих Луках 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
С 8:00 до 18:00 будет прекращено движение транспорта на участке дороги на улице 3-й Ударной Армии около въезда в магазин «Стройсам» в связи с проведением работ по прокладке подземного газопровода высокого давления.
Объезд будет осуществляться по улицам Холмской, Ботвина, Печорской и Полиграфистов.
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