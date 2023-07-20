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Общество

Капремонт планируют сделать в школе Пустошкинского центра образования

Пустошкинский центр образования посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в район сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Вместе с главой района Юрием Кравцовым он осмотрел новые учебные пространства и обсудил дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения. Учителя рассказали о возможностях современного оборудования и организации внеурочной деятельности.

Директор школы Марина Семёнова отметила, что в текущем году за счёт средств местного бюджета произведён ремонт школьной столовой и ремонт пяти классов.

Михаил Ведерников также посетил два центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», оснащённых современной техникой.

В прошлом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» был проведён капитальный ремонт спортивного зала за счёт средств федерального бюджета в размере 1,5 миллиона рублей, а также софинансирования из местного и областного бюджетов в размере 1 %.

Врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков отметил, что заявка на капремонт школы подана на 2024 год и существует высокая вероятность её одобрения.

Не дожидаясь капремонта, Михаил Ведерников поручил рядом со школой сделать остановку, разворотную площадку и парковку, чтобы обеспечить безопасную посадку и высадку детей из школьного автобуса. Сейчас им приходится идти до школы вдоль оживленной трассы.

Отметим, Пустошкинский центр образования создан в 2015 году в результате реорганизации сети образовательных организаций Пустошкинского района и состоит из двух дошкольных отделений и общеобразовательной школы.

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