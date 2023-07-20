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Происшествия

Псковичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Жительница Псковского района заплатит штраф за публичную дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что женщина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила ряд фотографий с людьми и плакатами, а также комментариями других пользователей, направленными на дискредитацию Вооруженных сил России.

В отношении псковички возбудили дело в рамках части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан).

Женщина на судебное заседание не явилась, от дачи объяснений сотрудникам полиции отказалась. Псковский районный суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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