Псковичку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

17:42, 20 июля 2023, ПАИ

Жительница Псковского района заплатит штраф за публичную дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что женщина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила ряд фотографий с людьми и плакатами, а также комментариями других пользователей, направленными на дискредитацию Вооруженных сил России.

В отношении псковички возбудили дело в рамках части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан).

Женщина на судебное заседание не явилась, от дачи объяснений сотрудникам полиции отказалась. Псковский районный суд назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.