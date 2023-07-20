Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона
Баланс счёта вашего мобильного телефона сегодня – это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе билайна.
Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.
Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.
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