Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона

17:36, 20 июля 2023, ПАИ

Баланс счёта вашего мобильного телефона сегодня – это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе билайна.

Если вы клиент билайна, вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс билайна среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса билайна? Показываем для наглядности на одной картинке.

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