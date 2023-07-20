Психологи ПсковГУ презентуют новый выпуск онлайн-журнала «PROсемью»

17:28, 20 июля 2023, ПАИ

Презентация нового выпуска онлайн-журнала службы семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ «PROсемью» состоится 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Шестой выпуск будет посвящён теме «Последствия жестокого обращения с детьми. Как помочь детям, пережившим жестокое обращение». Спикером выступит психолог, начальник психологической службы УФСИН России по Псковской области Виктория Сымитка.

Специалист разберёт такие вопросы, как чувство безопасности и уровни защищенности, влияние травмы на мозговую деятельность и как выйти из тяжёлого состояния.

Подписка на журнал оформляется один раз на все выпуски по ссылке. Издание посвящено различным вопросам и темам, касающимся семьи.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».