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Общество

Великолучан предупредили об отключении электроэнергии с 24 по 28 июля

Отключения потребителей псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (ПО ЮЭС Великие Луки) для производства ремонтных работ запланированы в Великих Луках с 24 по 28 июля в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: ПАИ

Так, 24 июля с 9:00 до 13:00 не будет света на улице Карцево, в проезде Карцево, в домах № 13-40 на улице Проектной, в доме № 34/10 на улице Дьяконова.

В этот же день с 13:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома № 3-31 на улице Рижской, дома № 1-18 на улице Совхозной, дома № 1-14 в переулке Суворова.

26 июля с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревне Макоедово.

На следующий день, 27 июля, с 9:00 до 17:00 без света останутся дома № 1, 3, 5 по проспекту Ленина, дома № 5-10 в проезде Тимирязева, дома № 1-8 на улице С. Ковалевской, а также дома № 17-35 на улице Винатовского.

28 июля с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии осуществят в деревне Борки, а также в домах № 1, 2, 3, 6, 6а на улице Гоголя, в домах № 57, 59, 59-б, 103 на улице Вокзальной, на улицах Российской, Сосновой, Рябиновой и Вишневой.

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