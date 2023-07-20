В Печорах проверяют соблюдение ПДД водителями при пересечении ЖД путей

18:16, 20 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции «Печорский» проверяют соблюдение Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

В ходе проведения профилактической операции было выявлено три водителя, не подчинившихся требованию знака STOP при пересечении железнодорожного переезда. В итоге на нарушителей составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.10 КоАП РФ. Санкции за данное административное правонарушение – штраф 5000 рублей.

Отметим, что если водители пренебрегут запрещающими сигналами светофора на железнодорожном переезде, то наказание последует ещё более строгое. Оно предусмотрено частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ – от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления транспортными средствами.

ОГИБДД МО МВД России «Печорский» призывает водителей быть внимательнее при переезде железнодорожных путей.