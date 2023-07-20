Исторического максимума достиг показатель раскрываемости убийств в России

18:35, 20 июля 2023, ПАИ

Показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений», – отметила представитель МВД России.

Как показывает статистика, в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2 % меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5 %.

Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1 %, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2 %, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6 %.

Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7 %, грабежей – на 25 %, краж – на 17,6 %, в том числе автомобилей – на 25,2 %, квартирных краж – на 28,5 %, угонов транспортных средств – на 8,8 %. Количество деяний, совершённых с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3 %.

«Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99 %. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90 % фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов», – отметила Ирина Волк.

В общественных местах зарегистрировано на 8,3 % преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9 %. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2 %, грабежей – на 27,1 %, краж – на 27 %, хулиганств – на 6,1 %.

Сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их стало больше на 27,9 %. В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями.

Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4 % больше, чем за шесть месяцев 2022 года. При этом 27,7 % из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы.

Активно проводится профилактическая работа в подростковой среде. Количество уголовно наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7 %. На 8,6 % сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети.

На 4,3 % снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры.

По сравнению с январём-июнем 2022 года сотрудниками органов внутренних дел выявлено и пресечено на 11,2 % больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на 12,5 % больше – связанных с их производством и на 19,6 % – со сбытом. По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Реализуется комплекс системных мер по обеспечению безопасности на дорогах. Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6 %, количество погибших в них людей – на 37 % и раненых – на 19,4 %.

По словам представителя МВД России, планомерное повышение общего уровня защищённости граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9 %, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3 %. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По сравнению с 2013 годом в четыре раза уменьшилось количество разбоев, в три раза – грабежей. Число краж сократилось на четверть, причём квартирных краж – в три раза, а краж транспортных средств – в шесть раз, угонов – почти в три раза. Подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в два раза, уличная – на 30 %.

«За последние десять лет возросла раскрываемость многих наиболее опасных составов преступлений, в том числе убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, изнасилований, краж, угонов», – отметили в пресс-службе ведомства.

«Безопаснее стало на дорогах. Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2013 годом снизилось более чем на треть, число погибших – на 47,6 %, раненых – на 38,2 %. Органы внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжают в полном объёме обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории страны», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.