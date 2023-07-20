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Общество

В Опочке установят новую детскую площадку в парке Победы

Новую детскую площадку установят в парке Победы в Опочке. Об этом сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ. 

Фото ПАИ

Инициативная группа обратилась к правительству Псковской области с просьбой заменить детскую площадку, расположенную на территории парка Победы в Опочке. Предложение поддержал глава Опочецкого района Юрий Ильин. 

В ответ на запрос жителей муниципалитета поступил ответ о том, что в ближайшее время площадка поступит на баланс города.

В данный момент на территории парка проходят работы по благоустройству. В рамках проекта запланированы: спил аварийных деревьев, укладка тротуарной плитки, установка крытой сцены, скамеек. Выполнен спил деревьев, начаты работы по обустройству сцены.

Готовность составляет более 50 %. Сдача объекта запланирована до 15 августа 2023.

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