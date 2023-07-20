В Опочке установят новую детскую площадку в парке Победы

18:51, 20 июля 2023, ПАИ

Новую детскую площадку установят в парке Победы в Опочке. Об этом сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Инициативная группа обратилась к правительству Псковской области с просьбой заменить детскую площадку, расположенную на территории парка Победы в Опочке. Предложение поддержал глава Опочецкого района Юрий Ильин.

В ответ на запрос жителей муниципалитета поступил ответ о том, что в ближайшее время площадка поступит на баланс города.

В данный момент на территории парка проходят работы по благоустройству. В рамках проекта запланированы: спил аварийных деревьев, укладка тротуарной плитки, установка крытой сцены, скамеек. Выполнен спил деревьев, начаты работы по обустройству сцены.

Готовность составляет более 50 %. Сдача объекта запланирована до 15 августа 2023.