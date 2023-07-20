Профильная смена «Я – юнармеец» работает в лагере «Звёздный»
В загородном лагере «Звёздный» работает профильная смена военно-патриотического лагеря «Я – юнармеец». Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале Luki-News.
120 курсантов проходят комплексную программу: туристская, военно-прикладная, медицинская подготовка, а также блок спортивного ориентирования.
С детьми работают высококвалифицированные педагоги, инструкторы и тренеры. Ребята занимаются обособленно от других отдыхающих детского оздоровительного лагеря и живут по собственному режиму дня.
Корреспондентам Luki-News удалось сегодня побывать на одном из таких занятий. После торжественного построения ребята приняли участие в военно-патриотической эстафете.
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