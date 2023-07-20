Профильная смена «Я – юнармеец» работает в лагере «Звёздный»

20:10, 20 июля 2023, ПАИ

В загородном лагере «Звёздный» работает профильная смена военно-патриотического лагеря «Я – юнармеец». Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале Luki-News.

120 курсантов проходят комплексную программу: туристская, военно-прикладная, медицинская подготовка, а также блок спортивного ориентирования.

С детьми работают высококвалифицированные педагоги, инструкторы и тренеры. Ребята занимаются обособленно от других отдыхающих детского оздоровительного лагеря и живут по собственному режиму дня.

Корреспондентам Luki-News удалось сегодня побывать на одном из таких занятий. После торжественного построения ребята приняли участие в военно-патриотической эстафете.