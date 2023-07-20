Почти 80 тысяч машин Lada отзывают в результате ошибок на производстве

20:49, 20 июля 2023, ПАИ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО «АВТОВАЗ», являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 79 548 автомобилей Lada GRANTA, Legend, Travel, реализованных в 2022–2023 годы с VIN-кодами согласно приложению.

Причина отзыва транспортных средств: отсутствие блока управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

Уполномоченные представители изготовителей АО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «документы») либо воспользоваться интерактивным поиском.

Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.