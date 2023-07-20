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Политика

Семь политических партий участвуют в выборах текущего года в Новоржеве

Семь политических партий поборются за мандаты депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля новоржевская».

20 июля завершается период выдвижения кандидатов, и на данный момент известно, что списки кандидатов по единому избирательному округу для заверения в территориальную избирательную комиссию Новоржевского района представили «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Новые люди», ЛДПР, партия Роста.

Кроме того, «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» уже выдвинули своих кандидатов по одномандатным округам (их образовано в Новоржевском районе пять). После периода выдвижения начнётся период регистрации кандидатов.

Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.

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