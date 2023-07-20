В Стругах Красных дети создали ангелов-хранителей для бойцов СВО

20:30, 20 июля 2023, ПАИ

В районном Доме культуры Струг Красных прошёл мастер-класс по изготовлению ангелов-хранителей. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Открыла мероприятие Валентина Развозжаева, рассказав интересную историю про мальчика, которому явился ангел-хранитель. «Ангел-хранитель есть у каждого человека. Он всегда находится рядом и помогает в трудную минуту», – подчеркнула Валентина.

Затем главный хранитель районного краеведческого музея Вита Михайлова провела творческое занятие по изготовлению тряпичных куколок-оберегов для солдат, принимающих участие в зоне СВО. Занятие прошло под девизом «Своих не бросаем».

С большой любовью и теплом своих рук собравшиеся включились в процесс по созданию небольших ангелочков-защитников. Главное, создавать оберег с благими намерениями и чистым сердцем. Все те, кто в этот день мастерил куколок, надеятся, что их оберег будет нести добро и охранять защитников. Через Центр добровольчества эти куклы-обереги перейдут к бойцам.