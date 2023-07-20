За сбор каких лесных и диких ягод предусмотрен штраф, рассказали юристы

21:01, 20 июля 2023, ПАИ

За какие лесные лакомства в корзинке предусмотрено уголовное преследование, рассказал юрист Сергей Коновалов-старший. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт напомнил, что вопросы сборов в лесу ягод и прочего регламентируются 11-й статьёй Лесного кодекса РФ, изменения в которую были внесены буквально в июне этого года. Одна из статей действующей редакции прямо запрещает сбор растений, занесённых в Красную книгу России и Красные книги регионов. В их числе, например, ягоды женьшеня, костяника, княженика и т. д.

Причём распространяется он не только на съедобные ягоды, но и ядовитые, такие, например, как ягоды ландыша. Вступившими 14 апреля 2023 года изменения в Уголовный кодекс РФ была введена уголовная ответственность за умышленный сбор.

«Минимальное наказание – штраф до 50 тысяч рублей, максимальное – лишение свободы от шести до девяти лет со штрафом от полутора до трёх миллионов рублей», – пояснил юрист.

Кроме того, сбор любых ягод запрещён в заповедниках, национальных парках, заказниках, то есть на любых охраняемых территориях, за исключением особого распоряжения местных властей.