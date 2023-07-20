О музыке и группе «Отцы и дети» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:59, 20 июля 2023, ПАИ

Основатель и лидер группы «Отцы и дети», кандидат филологических наук, преподаватель ПсковГУ Вадим Андреев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: