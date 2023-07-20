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О музыке и группе «Отцы и дети» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Основатель и лидер группы «Отцы и дети», кандидат филологических наук, преподаватель ПсковГУ Вадим Андреев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

Главное из эфира:

  • «Мой первый альбом я назвал «Русский романс конца XX века». И там почти все песни были на стихи Геннадия Кононова»;
  • «Секрет долголетия группы «Отцы и дети» очень простой. Есть люди, которые хотят делать музыку и делают. Сейчас, по истечении 60 лет, я чувствую, что мой энтузиазм немножко угасает, но понимаю, что нужно продолжать, и меня поддерживают мои коллеги»;
  • «Я пишу песни быстро и сразу. Если нашёл хороший текст, у меня в голове рождается музыка, а всё остальное – дело 10-15 минут: как повернуть её, чтобы с текстом соотнести и всё»;
  • «Я очень чётко делю песни на роковые и гитарные. То есть иногда я понимаю, что это буду петь под гитару, это будет что-то наподобие романса. Я сразу понимаю, «Отцы и дети» будут счастливы разучивать и всё получится»;
  • «У меня нет «играй-списка»: музыка носится вокруг и этим она хороша. Она доносится откуда-то, звучит по радио или какой-то клип играет».

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О музыке и группе «Отцы и дети» поговорили на «Серебряном дожде». Главное


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