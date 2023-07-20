«Живого места не было»: попавшую в битум собаку обнаружили в Псковской области

21:40, 20 июля 2023, ПАИ

Попавшую в битум собаку обнаружили на обочине трассы в Пушкиногорском районе. Об этом сообщается в группе «Лапа друга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Пушкинские Горы! Псковская область! На обочине трассы деревни Селихново, деревни Пустыньки найден кобелёк. Весь в битуме, он уже практически не шёл», – говорится в сообщении.

Неравнодушные псковичи забрали собаку к себе домой и отмыли. «Залито этой дрянью у мальчика было всё: уши, глаза, живого места на нём не было. Времени ушло не мало, но они справились и отмыли потеряшку. Сейчас он отдыхает, намытый и измученный», – рассказали в публикации.

В настоящее время волонтёры ищут хозяев собаки, чтобы вернуть её домой. Контакты: Светлана +7 953 234-68-34, Иван +7 911 361-34-91.