В центре Печор меняют зелёные насаждения
В центре Печор меняют зелёные насаждения, сообщили корреспонденты газеты «Печорская правда».
В рамках программы благоустройства на площади Победы в Печорах проходит первый этап. Снят газон и спиливают деревья. Старые сосны заменят на новые. Уже привезены 26 сосен, каждая высотой более двух метров, с формированной и сохранённой для пересадки корневой системой.
На площади Победы в Печорах планируют также по периметру поставить скамейки и урны.
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