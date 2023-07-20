В центре Печор меняют зелёные насаждения

21:47, 20 июля 2023, ПАИ

В центре Печор меняют зелёные насаждения, сообщили корреспонденты газеты «Печорская правда».

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В рамках программы благоустройства на площади Победы в Печорах проходит первый этап. Снят газон и спиливают деревья. Старые сосны заменят на новые. Уже привезены 26 сосен, каждая высотой более двух метров, с формированной и сохранённой для пересадки корневой системой.

На площади Победы в Печорах планируют также по периметру поставить скамейки и урны.