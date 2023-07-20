Художник и организатор арт-фестивалей рассказал о новом креативном пространстве в Великих Луках

23:20, 20 июля 2023, ПАИ

Студию Luki-News посетил художник и организатор арт-фестивалей Дмитрий Яковлев. Разговор строился о творчестве, мастер-классах по живописи, новом креативном пространстве «Арт Этаж» и предстоящих мероприятиях.

В данный момент готовится открытие нового креативного пространства под названием «Арт Этаж». В одном пространстве планируется фотостудия Евгения Богданова и шоурум Ирины Паршиной. Она стилист, модельер, творческий человек и первая, кто начал делать модные показы в городе. Евгений Богданов тоже успешный и перспективный человек.

На открытии будет продемонстрирован показ новой коллекции от Ирины Паршиной.

«Ещё планируем выступление артистов с живой музыкой», – отметил художник.

Дмитрий в интервью также поделился историей своего успеха, как он знакомится с новыми молодыми и творческими людьми, а также о работе со взрослыми и детьми. Организатор арт-пространства поделился, что 29 июля в «Арт Этажах» пройдёт фестиваль косплея.

«Мероприятие, посвящённое аниме-культуре, по традиции, проведёт Полина Тамашова. Она успешный молодой дизайнер и уже два раза участвовала в модных показах у Ирины и на моих арт-фестивалях, – уточнил Дмитрий.

Ознакомиться с интервью более подробно можно на сайте Luki-News.