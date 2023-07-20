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Общество

Глава региона с целью рабочего визита посетил объекты в Опочецком районе

Глава региона с целью рабочего визита посетил объекты в Опочецком районе, сообщила газета «Красный маяк».

Фото: газета «Красный маяк»

Глава региона посетил несколько объектов, имеющих важное значение для муниципалитета. Первым в программе визита было обозначено производство соков ООО «Глобус-Джус». Во время экскурсии руководство предприятия познакомило Михаила Ведерникова с историей развития завода, текущими мощностями, ассортиментом продукции, географией рынков сбыта. Главе региона показали новый цех, в котором в связи с расширением производства будет налажен выпуск напитков: соков и морсов на основе переработки ягод и фруктов.

Михаил Ведерников также посетил строительную площадку на территории средней школы № 4. Там сейчас ведутся работы по благоустройству фасада здания и пришкольного двора. К началу учебного года здесь появятся скамейки для отдыха, тротуарная плитка и новое покрытие на воркаут-площадке.

В парке Победы главу региона познакомили с историей поэтапного преображения места отдыха опочан. Губернатор также оценил ход работ по возведению сцены. С предложением благоустройства данного объекта в прошлом году выступила группа инициативных граждан. Старое строение из-за его аварийного состояния было разобрано. В результате небольшой участок земли пустовал. Люди предложили на этом месте возвести новую сцену, поверхность выложить тротуарной плиткой и установить скамейки. Финансовые средства на реализацию идеи были получены в результате участия в конкурсе по благоустройству.

Общественность района обратилась к губернатору с просьбой обновить детскую площадку, элементы которой со временем пришли в негодность. Положительное решение этого вопроса было получено на месте при содействии правительства Псковской области.

Важным событием визита стала и встреча Михаила Ведерникова с активом района. Губернатору задали несколько вопросов, касающихся планов по развитию ТОС в регионе, деятельности дружины А. Невского, обустройства тротуаров на улицах Романенко и Дзержинского, снижения закупочных цен на молоко, расширения мер поддержки молодым медикам. Кроме того, был озвучен ряд вопросов от жителей посёлка Приозёрный.

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