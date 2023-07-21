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Общество

Систему оплаты ЖКУ изменят в России

Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина занимается разработкой системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммуналку. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ министерства высшим исполнительным органам власти.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации планирует ввод «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», следует из документа.

«Сейчас деньги попадают на счета УК в общий котел и становятся собственностью организации», – пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В случае если управляющая компания недобросовестная, нет уверенности в том, что средства расходуются по назначению. Хотя россияне могут оплачивать коммунальные ресурсы напрямую ресурсоснабжающим организациям, всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, сказал член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.

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