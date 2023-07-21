89% псковичей конфликтуют на работе – исследование

08:07, 21 июля 2023, ПАИ

89% псковичей конфликтуют на работе, но большинство из опрошенных видят в этом плюсы. Это следует из данных исследования HeadHunter.

Согласно опросу HeadHunter, 14% псковичей вступают в конфликты с коллегами постоянно. Это самый высокий показатель по стране. Часто (каждую неделю) выясняют отношения на работе 20% опрошенных. Редко (не чаще 1 раза в месяц) конфликтуют еще 55% местных респондентов. Никогда не ругаются на работе лишь 11%.

Опрошенные назвали позитивные последствия конфликтов: лучшее понимание систем, политик и процессов (45%), достижение лучшего решения вопроса или проблемы (19%), новые идеи (25%), улучшение коммуникаций с коллегами (20%), более быстрое достижение результатов (18%) и даже выстраивание более доверительных отношений (15%). Еще 15% отметили, что из-за конфликта на работе почувствовали индивидуальный рост. 7% отметили рост уровня кооперации между коллегами после того, как они поругались и конфликт был исчерпан. При этом только 29% опрошенных не видели позитивных последствий случившихся конфликтов.

В ходе исследования аналитики выявили, что большинство конфликтов сфокусировано скорее на межличностных противоречиях, а не на рабочих задачах. Так, 50% респондентов отметили, что чаще всего во время ссоры с коллегами они сфокусированы на том, чтобы доминировать в дискуссии. 32% стараются оспорить мнение какого-то одного члена команды. Еще треть (39%) в запале ссоры делают общие заявления без фактов или примеров, подтверждающих их. Можно сказать, что рабочие задачи – это лишь фон для межличностного конфликта. Эффективное управление конфликтами важно для сохранения талантов. Среди значимых негативных последствий конфликтов – отток кадров. Это фиксируют 37% респондентов.

«Убрать эмоциональный компонент из работы невозможно. Он проявляется в любых ситуациях. Поэтому акцент должен быть на умелом разрешении конфликтов, переводе их в конструктивное направление, где каждый выигрывает и находится компромисс. Не всегда получится сделать всех счастливыми, но всё равно нужно позитивное разрешение конфликта, катарсис. Если конфликт тяжелый, запущенный, то поможет только директивный подход. У руководителя есть власть, которая позволяет запретить конфликт. Хотите выяснять отношения – пожалуйста, но только не в рабочее время, не в рабочем пространстве», – отмечает Максим Киселев, директор по развитию проектов в области лидерских компетенций и мягких навыков в СберУниверситете, PhD, социальная психология (Йельский университет, США), профессор.



