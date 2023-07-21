Пожарно-тактические учения прошли на территории псковского аэропорта

08:51, 21 июля 2023, ПАИ

Пожарно-тактические учения прошли на территории Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга». Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС России по Псковской области.

Пожарно-тактические учения провели с целью отработки совместных действий пожарно-спасательных подразделений МЧС России по Псковской области, пожарной охраны и администрации объекта 20 июля.

Отрабатывались навыки ликвидации последствий жёсткой посадки воздушного судна, а также оценки процедур аварийного плана аэропорта, применяющихся в случае авиационного происшествия.

По замыслу учений, при выполнении посадки самолета произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате воздушное судно остановилось на грунте, вследствие чего произошло разрушение правого двигателя с разливом и возгоранием авиатоплива. К моменту остановки самолет оказался в бассейне горящего топлива. На борту находится 40 пассажиров и 4 члена экипажа. Для проведения эвакуации пассажиров экипажу требуется помощь аварийно-спасательных отрядов.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений и других экстренных служб. Несколько пострадавших не смогли самостоятельно выбраться из опасной зоны, их спасение произведено звеньями газодымозащитной службы пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

На месте условного чрезвычайного происшествия был сформирован оперативный штаб пожаротушения. В кратчайшие сроки пожар был успешно ликвидирован. К учениям привлекались 20 человек личного состава и 9 единиц техники.



По итогам учений отмечен высокий уровень взаимодействия всех участвующих подразделений, поставленные задачи выполнены в полном объёме.

