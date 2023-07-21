Памятник солдатам Великой Отечественной войны благоустраивают в Псковском районе

09:39, 21 июля 2023, ПАИ

Проект ТОС «Память, застывшая в камне», получивший финансовую поддержку областного гранта, реализуют в деревне Тямша Псковского района. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

В рамках реализации проекта ведётся работа по благоустройству памятника землякам, ушедшим на фронт и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Глава Тямшанской волости Александр Юхно и председатель ТОС «Тямша» Ирина Гайдук рассказали о ходе работ на территории памятника. Подрядчик обозначил сроки и объёмы выполнения работ.

Общая концепция памятного места останется прежней. Изменения коснутся территории: будут обновлены газоны, по центру будет уложена брусчатка, сделаны клумбы. Отреставрируют и сам памятник.