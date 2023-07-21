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Общество

Производство яиц и молока выросло в Псковской области

В январе – июне 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в Псковской области выросло производство яиц и молока на 14,8 % и на 8,1 % соответственно. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 11,2 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото ПАИ

В хозяйствах всех категорий, по расчётам, произведено 139,8 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 110,6 тысячи тонн молока, 44,3 млн штук яиц.

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на убой на их долю приходится 99,1 %, молока – 83,2 %, яиц – 43,2 %.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец июня 2023 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1281,5 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 14,5 %. Крупного рогатого скота насчитывалось 61,6 тысячи голов, из него почти половина коров – 30,4 тысячи голов. Его поголовье также выросло на 1,4 % (коров – на 1,8 %). Численность овец и коз составляла 26,4 тысячи голов (сократилась на 10,8 %).

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