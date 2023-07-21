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Общество

Фестиваль водных фонариков и «Соловьиная ночь»: в Пскове начинают отмечать День города

Праздничные мероприятия, посвящённые 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, начинаются сегодня, 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото ПАИ

Сегодня с 16:30 до 18:30 для жителей и гостей города в сквере на улице Труда, 20, возле библиотеки «Родник», организуют праздник псковской книги.

С 18:00 до 22:00 в Зелёном театре пройдёт гала-концерт участников проекта «Битва талантов».

С 19:00 и до 00:00 на территории парка Строителей и Финского парка состоится международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь». А с 21:00 до 22:00 в дендропарке проведут фестиваль водных фонариков.

С 22:30 до 00:00 на площадке у Троицкого моста в Финском парке и во внутреннем дворе отеля «Двор Подзноева» откроется фестиваль «Цвет белой стены».

Праздничные мероприятия продлятся до 23 июля включительно. С полной программой можно ознакомиться здесь.

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