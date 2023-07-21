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Общество

Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвёртый пскович – опрос

Сдать биометрические данные для покупки алкоголя сегодня готовы 24% псковичей, для покупки сигарет – 26%. Это стало известно из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Крупные торговые сети обратились в Минцифры с просьбой организовать возможность использовать биометрические данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака. Однако сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый пскович (24%), тогда как против выступают 64%.

Те, кто готов к сдаче биометрии, объясняют свое решение не только удобством, но и тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Противники сообщают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.

Сдать биометрию ради покупки табака горожане готовы чуть чаще (26%). Против этого выступают 57% опрошенных. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (34% против 21%).

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