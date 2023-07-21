Более 800 тысяч рублей отдали мошенникам псковские пенсионеры

11:28, 21 июля 2023, ПАИ

Пожилые жительницы Пскова, Палкино и Печор поддались на ухищрения неизвестных злоумышленников и лишились более 800 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трём пенсионеркам из Пскова, Палкино и Печор звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявляли, что некие нечистые на руку лица якобы пытаются незаконно оформить на собеседниц кредиты или осуществить несанкционированное снятие денег с их счетов. А чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перевести денежные средства на «безопасные счета».

В итоге женщины поддались на эти уловки и лишились в общей сложности свыше 800 тысяч рублей. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, то обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.