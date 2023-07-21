Пропавшего петербуржца разыскивают в Псковской области

10:20, 21 июля 2023, ПАИ

35-летний Максим Мокеев пропал в Санкт-Петербурге. Он может также находиться в Пскове и Псковской области, сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 13 июля местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет в серый спортивный костюм, тёмные кроссовки. С собой коричневая спортивная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Максима Мокеева, просят обратиться по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.