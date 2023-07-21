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Общество

26 псковичей получили первые паспорта в преддверии Дня города

Торжественная церемония вручения паспортов юным псковичам состоялась в актовом зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 21 июля, в преддверии празднования Дня города Пскова. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Паспорта 26 ребятам, которым исполнилось 14 лет, вручил глава Пскова Борис Елкин.

«Дорогие ребята, сегодня действительно знаковый для вас день – день вручения серьёзнейшего документа Российской Федерации. Это мероприятие уже стало традиционным для нас. Всегда рекомендую чтить, любить, беречь документ и, конечно, его не терять», – сказал глава города.

Председатель совета Псковского регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина также поздравила ребят с важным событием в их жизни и пригласила в ряды активистов организации.

«Помнить историю, чтить историю – долг каждого гражданина нашей страны. «Движение первых» было создано в прошлом году, и идея создания этого движения была поддержана президентом Российской Федерации. Сегодня в школах создаются первичные отделения движения. Мы реализуем проекты по 12 направлениям, которые охватывают практически все сферы нашей жизни. Надеюсь, в будущем, а может, и уже кто-то из вас найдёт своё призвание и что-то интересное в нашем направлении и проектах. А мы будем ждать вас на мероприятиях регионального отделения «Движения первых», – сказала Екатерина Родина.

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