Аттракционы в Великих Луках пройдут проверку на безопасность

11:02, 21 июля 2023, ПАИ

Техническое освидетельствование аттракционов проведут в «Луки Парке» в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на соцсети парка.

Работы будет осуществлять краснодарский Центр по безопасности аттракционов.

В связи с этим великолучан предупреждают, что некоторые аттракционы станут недоступны для катания в течение нескольких часов, во время проверки их технического состояния. Уточнить информацию о режиме работы аттракционов можно в кассе развлекательного парка.