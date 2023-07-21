Светофоры на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове заменят за 6 млн рублей

12:28, 21 июля 2023, ПАИ

Работы по переустройству светофоров проведут на пересечении улиц Чудской и Алмазной в Пскове. Тендер по данному объекту размещён на официальном сайте госзакупок.

Планируется установить бетонный фундамент, металлические столбы и светофорные колонки.

При проведении работ также примут меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На участках ремонта установят временные дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

Максимальная цена контракта составляет 6 105 460,8 рубля. Дата начала исполнения контракта определена с даты его заключения, срок исполнения – 30 сентября 2023 года.

Отметим, что в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов.

Добавим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках. Напомним, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей.