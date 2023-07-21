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Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района 

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: ПАИ

Для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов:

– Михаил Вяткин, КПРФ;

– Валерий Колтаков, ЛДПР;

– Игорь Романов, «Партия Роста»;

– Николай Тарасов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

– Полина Тихонова, «Партия Возрождения России»;

– Наталья Фёдорова, «Единая Россия»;

– Сергей Холмов, «Справедливая Россия – За правду»;

– Юрий Шокуров, «Родина».

В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. Теперь кандидаты в срок до 31 июля должны представить документы на регистрацию. 

Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.

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