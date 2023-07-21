Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района

11:24, 21 июля 2023, ПАИ

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов:



– Михаил Вяткин, КПРФ;



– Валерий Колтаков, ЛДПР;



– Игорь Романов, «Партия Роста»;



– Николай Тарасов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;



– Полина Тихонова, «Партия Возрождения России»;



– Наталья Фёдорова, «Единая Россия»;



– Сергей Холмов, «Справедливая Россия – За правду»;



– Юрий Шокуров, «Родина».



В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. Теперь кандидаты в срок до 31 июля должны представить документы на регистрацию.

Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.