Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы главы Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов:
– Михаил Вяткин, КПРФ;
– Валерий Колтаков, ЛДПР;
– Игорь Романов, «Партия Роста»;
– Николай Тарасов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
– Полина Тихонова, «Партия Возрождения России»;
– Наталья Фёдорова, «Единая Россия»;
– Сергей Холмов, «Справедливая Россия – За правду»;
– Юрий Шокуров, «Родина».
В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. Теперь кандидаты в срок до 31 июля должны представить документы на регистрацию.
Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа.
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