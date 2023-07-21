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Общество

Призванные на службу в Росгвардию 53 псковича приняли присягу

Псковичи, призванные на службу в Росгвардию, приняли военную присягу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В Санкт-Петербурге в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась церемония принятия военной присяги.

В ней приняли участие более 130 молодых людей, призванных из Псковской, Ленинградской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Оренбургской, Тверской областей, Санкт-Петербурга, а также из Мордовии и Удмуртии.

На службу в воинские части Росгвардии из Псковской области призвали 53 человека. Они прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

Со знаменательным днём военнослужащих поздравил командир специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии полковник Дмитрий Мороз.

Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по её окончании они получат ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии и смогут пойти на контрактную службу в Управление Росгвардии по Псковской области.

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