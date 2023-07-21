Выставку о гусельной культуре Гдовщины передадут в местный музей

16:31, 21 июля 2023, ПАИ

К 700-летию со дня упоминания в летописи Гдова по инициативе общественного совета при комитете по культуре Псковской области в дар Гдовскому музею истории края передадут переносную выставку «Гдовские гусляры: богатство гусельной культуры России». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

Председатель общественного совета при комитете по культуре Псковской области Елена Николаева рассказала, что зарождение профессиональной гусельной традиции произошло в Псковской области. Именно в Пскове впервые в России появились профессиональные гусельные классы, была разработана технология обучения на этом музыкальном инструменте.

По словам Елены Николаевой, раньше Псков называли столицей гусляров России. Сюда приезжали из разных регионов России и проводили большие гусельные фестивали.

Развитие исполнительства на гуслях в конце XIX – начале XX века определяли два выдающихся деятеля российской культуры – музыкант, этнограф, дирижёр, исследователь Николай Привалов и музыкант-самородок, гусляр Осип Смоленский.

«Талантливый самоучка, виртуоз, создатель ансамбля гусляров Осип Устинович Смоленский, будучи ещё ребёнком, услышал игру на самых обыкновенных гуслях из трёх струн. Музыкальный инструмент так понравился маленькому Осипу, что с тех пор он начал самостоятельно изготавливать гусли. В зрелом возрасте гусли его не оставили. Он изобрёл такую форму гуслей, которая по сей день используется в современной гусельной эстраде, именно на таких гуслях играют профессиональные гусляры сегодня», – отметили в комитете.

Как объяснили в профильном комитете, с Осипом Смоленским связаны ключевые события по продвижению Николаем Приваловым гуслей звончатых: усовершенствование и создание разновидностей, появление ансамбля гусляров и самоучителя. Смоленский был первым официальным преподавателем по гуслям в бесплатных музыкальных классах.

«До настоящего времени это важнейшая страница в истории развития народно-инструментального искусства в целом и гусельного исполнительства», – подчеркнули в комитете.