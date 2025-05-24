Сильный дождь обрушится на Псковскую область

22:19, 24 мая 2025, ПАИ

Сильный дождь обрушится на Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Осадки прогнозируют в воскресенье, 25 мая. Сильный дождь накроет регион преимущественно в ночное время и утром. Псковичам посоветовали воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома.

Ранее сообщалось, что массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон. Напомним также, что до +20 градусов ожидается в Псковской области завтра.