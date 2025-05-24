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Общество

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области

Псковские специалисты провели мастер-классы в Генической больнице в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Фото: ПАИ

В Генической больнице прошли мастер-классы ведущих специалистов из Псковской области, посвящённые современным методам диагностики.

Заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Алина Кузуб выступила с докладом на тему «Роль КТ/МРТ при установлении диагноза» и провела мастер-класс по прикроватному УЗИ. Врач-рентгенолог из отделения рентгеновской компьютерной томографии Елена Овчинникова организовала практикум по интерпретации результатов компьютерной томографии.

Участники встречи смогли не только получить теоретические знания, но и на практике освоить важные диагностические навыки.

Ранее сообщалось, что псковские медики провели открытый диалог с врачами из Херсонской области.

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