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Общество

Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце утром 25 мая, пишет «Российская газета» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Фото: ПАИ

Солнечную вспышку класса Х1.1 зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22). Она произошла в 04:52 и длилась 17 минут.

Кроме того, 24 мая в 23:23 произошла ещё одна вспышка меньшей мощности – М2.2, которая продлилась 26 минут.

Напомним, солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Наименее заметные – вспышки класса А, но при переходе к следующей букве мощность солнечной вспышки увеличивается в десять раз.

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