Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

22:40, 24 мая 2025, ПАИ

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

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Почти 90 аварийных бригад готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Кроме того, специалисты направят 89 единиц техники. 130 дизельных генераторов обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов в случае необходимости: их общая мощность составляет 3,2 мегаватта.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня. Так, сильный дождь обрушится на Псковскую область ночью и утром 25 мая.