Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель

22:59, 24 мая 2025, ПАИ

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель и преподаватель физики Михаил Прохоренко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он определил время между разрядами молнии в видеоредакторе, а далее с помощью специальной формулы высчитал расстояние. Оказалось, что молния ударила в 357 метрах.

Ранее сообщалось, что энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности из-за ливней и гроз.