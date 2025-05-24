Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель и преподаватель физики Михаил Прохоренко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Здесь и далее скриншот видеозаписи Михаила Прохоренко

Он определил время между разрядами молнии в видеоредакторе, а далее с помощью специальной формулы высчитал расстояние. Оказалось, что молния ударила в 357 метрах.

Ранее сообщалось, что энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности из-за ливней и гроз.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
24 мая 2025

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель
24 мая 2025

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
24 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
24 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы
24 мая 2025

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области
24 мая 2025

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...