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Общество

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке сегодня, 24 мая. Об этом сообщает газета «Призыв».

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке. Фото предоставлено газетой «Призыв»

Накануне профессионального праздника – Дня пограничника – отдел экологического просвещения пригласил на обзорную экскурсию военнослужащих, которые не одно десятилетие отдали охране рубежей страны.

После экскурсии прошло традиционное чаепитие, для которого подготовили пирог с надписью «С Днём пограничника».

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