Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке

23:36, 24 мая 2025, ПАИ

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке сегодня, 24 мая. Об этом сообщает газета «Призыв».

Накануне профессионального праздника – Дня пограничника – отдел экологического просвещения пригласил на обзорную экскурсию военнослужащих, которые не одно десятилетие отдали охране рубежей страны.

После экскурсии прошло традиционное чаепитие, для которого подготовили пирог с надписью «С Днём пограничника».