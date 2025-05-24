Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке сегодня, 24 мая. Об этом сообщает газета «Призыв».
Накануне профессионального праздника – Дня пограничника – отдел экологического просвещения пригласил на обзорную экскурсию военнослужащих, которые не одно десятилетие отдали охране рубежей страны.
После экскурсии прошло традиционное чаепитие, для которого подготовили пирог с надписью «С Днём пограничника».
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