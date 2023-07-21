Глава Пскова: Наши граждане активные

18:56, 21 июля 2023, ПАИ

О деятельности ТОС на территории Пскова рассказал глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

«Направление ТОС перспективно – это активные граждане, которые хотят сделать себе что-то во дворе. Не надо бояться создавать ТОС», – отметил он.

Борис Елкин также добавил, что существуют несколько механизмов в рамках реализации ТОС – муниципальные и областной конкурс. Глава Пскова подчеркнул, что в этом году в областном конкурсе выросла конкурентность.

«Самое главное, что наши граждане активные и хотят что-то поменять вокруг себя, но также помимо активности определённых граждан нужна активность горожан, чтобы они поддерживали решения по использованию общедомовой территории», – отметил он.

Глава города привёл в пример дом на улице Алтаева, 9. «Самый плачевный двор, мы предлагаем жителям, но ни одной заявки не подано, ни на создание ТОС, ни на «Формирование комфортной городской среды», – сказал он и пояснил, что без заявки провести работы невозможно по закону, даже если на это будут выделены деньги.

Ранее сообщалось, что ещё один ТОС появится в Пскове.