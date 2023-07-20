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Общество

Ещё один ТОС появится в Пскове

Ещё один ТОС (территориальное общественное самоуправление) появится в Пскове на улице Киселёва, 15. Вопрос об установлении границ территории, где осуществляется местное самоуправление, рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на 13-й сессии сегодня, 20 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

С этой инициативой обратились в гордуму активисты этого дома. Теперь их задача при поддержке депутата по округу постараться выиграть конкурс на благоустройство двора.

Напомним, ранее не раз озвучивалась тема неблагоустроенности дворовой территории этого дома.

«Двор проблемный, стоит в плане благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», но пока очередь дойдёт, – отмечал ранее в беседе с корреспондентом ПАИ депутат Псковской городской Думы по округу № 6 Евгений Васильев. – Могли ускорить процесс, но сложность возникала в организации жителей. Проект сделали, но так и не смогли собрать жильцов, а нужно было решить, куда девать трубу теплосетей, нужна ли стоянка или пешеходная дорожка, снести или оставить деревья. Есть вещи, которые могут решить только жильцы, а не глава города».

Добавим, капитальный ремонт дворовой территории с укладкой асфальта и парковочными зонами запланирован в этом дворе на 2024-2025 годы. При этом, когда жильцы организовали ТОС, шансов на получение дополнительных средств у них стало значительно больше.

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