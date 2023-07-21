Фестиваль «Железный град» откроется в Изборске 5 августа

14:23, 21 июля 2023, ПАИ

Традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» откроется в Изборске 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

«В Изборской крепости развернётся настоящий средневековый лагерь. Зрителей ждут дефиле участников в исторических костюмах и доспехах, массовые сражения и состязания воинов, турниры лучников, интерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослых, ремесленная ярмарка и, конечно, старинная музыка, создающая неповторимую атмосферу подлинности происходящего», – отметили сотрудники музея.

На плато над Городищенским озером состоится конный рыцарский турнир.

«Приглашаем погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов», – добавили в музее.

Программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время.