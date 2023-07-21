«Команда обновилась на 50 %»: встреча ФК «Луки-Энергия» с болельщиками прошла в Великих Луках

19:35, 21 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провёл встречу с болельщиками перед стартом нового сезона. Об этом сообщается в группе «Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

На встрече клуб представил новых игроков команды. Теперь в составе великолукской команды будут играть вратарь Данил Рязанов, защитники Игорь Иванов, Вадим Ссорин и Денис Ссорин, полузащитники Дмитрий Захаров, Даниил Шабалин, Никита Шепет и Денис Шмидт. Также главный тренер команды Сергей Осадчук отметил, что велика вероятность пополнения состава ещё двумя или тремя игроками.

Член попечительского совета клуба Александр Куница сказал, что команда обновилась на 50 % и то, что создавалось Сергеем Осадчуком на протяжении трёх лет, нарушилось. Теперь придётся начинать всё сначала.

Также руководство клуба поблагодарило самых активных болельщиков, пришедших на встречу, и вручило им сезонные абонементы на домашние матчи первенства России среди команд второй лиги.

Напомним, что «Луки-Энергия» начнёт новый сезон игрой с «Динамо-2» 22 июля.