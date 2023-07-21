Два новых общественных туалета могут появиться в Пскове

14:22, 21 июля 2023, ПАИ

Два стационарных общественных туалета планируют установить в Пскове. Об этом заявил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

Планируется открыть общественные туалеты в районе улицы Воеводы Шуйского, а также на улице Пушкина.

«У нас город исторический, имеет большое количество памятников. Надо понимать, что если мы устанавливаем туалеты, они не должны портить визуальную перспективу центра города и исторической части города», – подчеркнул глава Пскова.

Ранее директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что два общественных туалета в Пскове заработают к Дню города, ещё два – к началу августа.