Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О системах водоснабжения и канализации в Пскове поговорили на «Серебряном дожде»

Директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. На фото: Константин Болотин

Главное из эфира:

  • четыре общественных туалета Пскова переданы «Горводоканалу», а после ремонта предприятие получит и пятый – в парке Строителей. Туалеты возле ВТБ и за ДКП заработают уже к Дню города, остальные – к концу июля – началу августа. Пока они по-прежнему будут бесплатными;
  • Константин Болотин рассматривает возможность открытия на «Горводоканале» линии по выпуску бутилированной питьевой воды. «Необходимо привлекать достаточно большие инвестиции. Для этого необходимо получить согласие собственника в лице администрации города, и привлечение достаточно больших кредитных средств для того, чтобы продвигать этот бизнес-проект»;
  • завершено строительство подземного водозабора. «Осталось нам дождаться окончания строительства станции смягчения, которую должны сдать до конца года, и можем полностью вводить объект в эксплуатацию. Это для нас такой большой, существенный прогресс»;
  • завершается строительство второй нитки от подземного водозабора. Она будет резервной на случай аварий;
  • после запуска подземного водозабора в город пустят 42 тысячи кубометров воды. Две трети города будут питаться от подземного источника и только ближайшие к «Горводоканалу» районы – из наземного водозабора;
  • до конца августа завершится строительство станции водоподготовки в микрорайоне Псковкирпич;
  • средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %;
  • «Горводоканал» за два месяца, с момента принятия на баланс, уже промыл около пяти километров сетей ливневой канализации и около 100 колодцев. Для обслуживания ливнёвки предприятие набирает специалистов;
  • более 90 % составляет собираемость платы за услуги «Горводоканала». При этом долги юрлиц перед предприятием – 100 млн рублей, физлиц – 150 млн рублей. Некоторые горожане накопили долги за воду в 150-200 тысяч рублей. «Это люди достаточно небедные и достаточно известные в городе».

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

20 июля 2023

Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах

20 июля 2023

О системах водоснабжения и канализации в Пскове поговорили на «Серебряном дожде»

20 июля 2023

Линия по выпуску бутилированной питьевой воды может открыться на псковском «Горводоканале» 

20 июля 2023

Андрей Маковский: В России сформировалась стабильная система продовольственного снабжения

20 июля 2023

Ребята из Невеля стали участниками Всероссийского слёта «Хранителей истории» от «Движения первых»

20 июля 2023

Средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %

20 июля 2023

Псковские врачи-гинекологи отметили профессиональный праздник


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...