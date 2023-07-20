О системах водоснабжения и канализации в Пскове поговорили на «Серебряном дожде»
Директор муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Константин Болотин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- четыре общественных туалета Пскова переданы «Горводоканалу», а после ремонта предприятие получит и пятый – в парке Строителей. Туалеты возле ВТБ и за ДКП заработают уже к Дню города, остальные – к концу июля – началу августа. Пока они по-прежнему будут бесплатными;
- Константин Болотин рассматривает возможность открытия на «Горводоканале» линии по выпуску бутилированной питьевой воды. «Необходимо привлекать достаточно большие инвестиции. Для этого необходимо получить согласие собственника в лице администрации города, и привлечение достаточно больших кредитных средств для того, чтобы продвигать этот бизнес-проект»;
- завершено строительство подземного водозабора. «Осталось нам дождаться окончания строительства станции смягчения, которую должны сдать до конца года, и можем полностью вводить объект в эксплуатацию. Это для нас такой большой, существенный прогресс»;
- завершается строительство второй нитки от подземного водозабора. Она будет резервной на случай аварий;
- после запуска подземного водозабора в город пустят 42 тысячи кубометров воды. Две трети города будут питаться от подземного источника и только ближайшие к «Горводоканалу» районы – из наземного водозабора;
- до конца августа завершится строительство станции водоподготовки в микрорайоне Псковкирпич;
- средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %;
- «Горводоканал» за два месяца, с момента принятия на баланс, уже промыл около пяти километров сетей ливневой канализации и около 100 колодцев. Для обслуживания ливнёвки предприятие набирает специалистов;
- более 90 % составляет собираемость платы за услуги «Горводоканала». При этом долги юрлиц перед предприятием – 100 млн рублей, физлиц – 150 млн рублей. Некоторые горожане накопили долги за воду в 150-200 тысяч рублей. «Это люди достаточно небедные и достаточно известные в городе».
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