Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

13:55, 21 июля 2023, ПАИ

Ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 8,5 % годовых повысил Банк России сегодня, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года, пишет РИА Новости.

«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5 % годовых», – говорится в заявлении.

Опрошенные изданием аналитики ожидали повышения ставки на 0,5-1 процентный пункт. По их мнению, такой прогноз можно объяснить желанием ЦБ учредить инфляционные риски, связанные со снижением курса рубля и активизации потребительских настроений.