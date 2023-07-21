Волонтёров федерального проекта по благоустройству наградили в Великих Луках

17:01, 21 июля 2023, ПАИ

Церемония награждения волонтёров, которые внесли вклад в организацию и проведение прошедшего голосования по благоустройству по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», прошла в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News.

Семь самых активных волонтёров наградили благодарственными письмами администрации Великих Лук. Они привлекли к голосованию самое большое количество великолучан, рассказав про объекты, которые в этом году были выдвинуты для голосования.

«Благодарю вас за неравнодушие и активное участие в прошедшем голосовании. Вы каждый день отдаёте частичку себя, свои энергию и силы на благо нашего города Великие Луки. Благодаря в том числе и активной вашей работе, в голосовании приняли участие более 7 500 великолучан. Это наиболее высокий показатель за последние годы. У нас впереди ещё много совместной работы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и самореализации», – пожелал волонтёрам глава городской администрации Андрей Беляев.

Напомним, что голосование за объекты для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года.