Выставка заварочных чайников открылась в Дновском районе

14:18, 21 июля 2023, ПАИ

Выставка заварочных чайников открылась в «Русской горнице» в деревне Искра Дновского района. Об этом пишет районная газета «Дновец».

«Мы редко обращаем внимание на такой, казалось бы, обыденный, но важный предмет, как заварочный чайник. А ведь он есть в каждом доме, и без него любая кухня будет выглядеть пустой и неуютной, – рассказали хозяйки «Русской горницы» Елена Афоненкова и Светлана Степанова.

На выставке представлены чайники разных размеров, форм, расцветок и рисунков. Выполнены экспонаты из фарфора, керамики и стекла.