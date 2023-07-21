Дедовичские гребцы вышли в полуфинал первенства России

16:14, 21 июля 2023, ПАИ

Дедовичские гребцы Максим Матвеев, Иван Голубев, Артём Фёдоров и Дмитрий Мутовин в составе парной четвёрки вышли в полуфинал первенства России, который проходит в Нижнем Новгороде на гребном канале Печере с 20 по 24 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Андрей Сидоркевич.

Стоит отметить, что помимо парной четвёрки юношей на соревнования впервые отправились дедовичские спортсменки Алиса Веселова и Ульяна Фицай.

«Мальчики в квалификационной гонке пришли первыми, у девочек это был их первый заплыв. Но вечером ещё попробуют отобраться в полуфиналы. На соревнования приехало 560 человек из 20 регионов. Это как никогда много. Я ещё не видел, чтобы по одной возрастной группе приезжало столько спортсменов. У всех вижу новый инвентарь. Хочется, чтобы кто-нибудь посмотрел и в сторону Дедовичей, потому что нам тоже надо хотя бы раз в десять лет приобретать инвентарь. Мы ищем спонсоров», – отметил Андрей Сидоркевич.

«Вчера весь день лил дождь, сегодня встречный ветер. Условия, конечно, не очень, но для всех они одинаковые. Просто одно дело, когда в таких условиях выступают начинающие гребцы, как наши девчонки, и совсем другое наши мальчики, которые адаптированы к таким условиям. Надо просто чаще выезжать на соревнования», – отметил тренер ребят.

Также Андрей Сидоркевич рассказал, как пройдёт следующий день соревнований: «Завтра наши гребцы будут отбираться в финал. Первые три лодки попадут в большой финал «А». Всё зависит от них. Плохо то, что у нас нет сборов. Все ребята из других регионов две недели тренируются на сборах. Питание, проживание, три тренировки в день – у нас этого нет. Мы как любители, детская спортивная школа».